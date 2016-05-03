بالصور.. وزير خارجية بريطانيا: ثمة حاجة لمبادرة جديدة فى محادثات سوريا

قال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند اليوم الاثنين إنه قلق للغاية بشأن ما آل إليه وقف إطلاق النار فى سوريا وإن ثمة حاجة لمبادرة جديدة كى يظل الحوار قائما.

وأضاف هاموند خلال زيارته لمكسيكو سيتى "ثمة حاجة لمبادرة جديدة فى الحوار السورى لإبقائه حيا، المعارضة السورية المعتدلة تواجه صعوبات متزايدة فى تبرير مشاركتها فى العملية السياسية."

وتابع هاموند أنه بغض النظر عن الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر فإن علاقة بريطانيا مع الولايات المتحدة ستستمر.

وأكد على أنه "يأمل كثيرا فى أن تظل الولايات المتحدة بلدا مشاركا فى شؤون العالم ومتطلعة للخارج أيا كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية."



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