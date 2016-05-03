برنامج الأغذية العالمى يقدم مساعدات لمدينة بنغازى الليبية

ذكر راديو "سوا" الأمريكى، أن برنامج الأغذية العالمى قدم مجموعة مساعدات إلى هيئة الإغاثة فى مدينة بنغازى الليبية، التى تشهد حربا ضد متشددين منذ حوالى عامين.

ونقل الراديو اليوم الثلاثاء، عن مديرة مكتب الإعلام فى الهيئة جليلة الدرسى، قولها "إن أكثر من 20 شاحنة محملة بشحنات غذائية تم فحصها من قبل سلطات الرقابة الصحية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تستهدف وصول 24 شاحنة.

وأضافت الدرسى أن المساعدات تم توزيعها على النازحين المسجلين لدى الهيئة، وتتبع الهيئة حكومة البرلمان الليبى المعترف به دوليا وتستهدف حصر وتقديم المساعدات إلى الأسر المحتاجة فى بنغازى، يذكر أن الجيش الليبى يخوض حربا فى المدينة ضد تنظيم داعش الإرهابى و مجلس شورى ثوار بنغازى منذ حوالى عامين.