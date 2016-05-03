وفد مجلس الأمن الدولى يزور الصومال لدعم "انتخابات أغسطس"

يزور وفد مجلس الأمن الدولى الصومال، مايو الجارى، للتعبير عن دعم المجلس للانتخابات المقررة فى أغسطس، وفق ما أعلن أمس الاثنين سفير مصر عمرو عبد العاطى، الذى يرأس اجتماعات مجلس الأمن.

وأثناء جولة تمتد من 17 الى 21 مايو، سيزور ممثلو الدول الأعضاء فى مجلس الأمن أيضا نيروبى ومقر الجامعة العربية فى القاهرة، بحسب المصدر نفسه.

وقال السفير المصرى، إن "الانتخابات فى الصومال ستجرى فى أغسطس ونحن نجهد لتقديم دعم مجلس الأمن".

وتعد الانتخابات الصومالية ثانى اقتراع فى البلاد منذ 1991، حيث كانت آخر انتخابات فى 2012.