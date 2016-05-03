أخبار عاجلة

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء -
"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر -
مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا -
اللقطات الأولي لوصول ضحايا تفجير طنطا لمعهد ناصر -
كشف بأسماء الشهداء ولحظات وصول الجثامين للمستشفى الجامعي بطنطا -
السويد: الموقوف للاشتباه بتنفيذه اعتداء ستوكهولم طالب اقامة رفض طلبه -
"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا -
الأخبار - مراسل dmc عوض الغنام من أمام مجلس الوزراء يكشف أخر المستجدات فى إنفجار مارجرجس -
الأخبار - كمال ريان : رئيس الوزراء سيتم ملاحقة كل من ساعد في التحريض والتخطيط في هذا العمل الإرهابي -
تشكيلي الداخلية والنصر للتعدين في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وفد مجلس الأمن الدولى يزور الصومال لدعم "انتخابات أغسطس"

Google+ Print
وفد مجلس الأمن الدولى يزور الصومال لدعم "انتخابات أغسطس" وفد مجلس الأمن الدولى يزور الصومال لدعم "انتخابات أغسطس"
يزور وفد مجلس الأمن الدولى الصومال، مايو الجارى، للتعبير عن دعم المجلس للانتخابات المقررة فى أغسطس، وفق ما أعلن أمس الاثنين سفير عمرو عبد العاطى، الذى يرأس اجتماعات مجلس الأمن.

وأثناء جولة تمتد من 17 الى 21 مايو، سيزور ممثلو الدول الأعضاء فى مجلس الأمن أيضا نيروبى ومقر الجامعة العربية فى القاهرة، بحسب المصدر نفسه.

وقال السفير المصرى، إن "الانتخابات فى الصومال ستجرى فى أغسطس ونحن نجهد لتقديم دعم مجلس الأمن".

وتعد الانتخابات الصومالية ثانى اقتراع فى البلاد منذ 1991، حيث كانت آخر انتخابات فى 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء