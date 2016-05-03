غدا.. أولى جلسات محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإهانة القضاء

تنظر محكمة جنح السيدة زينب والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية سناء سيف فى واقعة اتهامها بإهانة القضاء.

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب فى وقت سابق، جلسة 4 مايو الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية سناء سيف فى واقعة اتهامها بإهانة القضاء، وأخطرت بتحديد الجلسة من سراى النيابة بنفسها، وقررت النيابة بإخلاء سبيل الناشطة السياسية سناء سيف بكفالة مالية لاتهامهم بإهانة القضاء.

وكانت النيابة، باشرت التحقيق معها على خلفية رفضها التحقيق معها فى اتهامها بالتحريض على التظاهر وتوزيع منشورات على المواطنين فى منطقة المقطم واعتبارها التحقيق صوريا، وهو ما اعتبرته النيابة إهانة لعضو النيابة القائم بالتحقيق .