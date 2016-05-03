أخبار عاجلة

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء -
"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر -
مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا -
اللقطات الأولي لوصول ضحايا تفجير طنطا لمعهد ناصر -
كشف بأسماء الشهداء ولحظات وصول الجثامين للمستشفى الجامعي بطنطا -
السويد: الموقوف للاشتباه بتنفيذه اعتداء ستوكهولم طالب اقامة رفض طلبه -
"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا -
الأخبار - مراسل dmc عوض الغنام من أمام مجلس الوزراء يكشف أخر المستجدات فى إنفجار مارجرجس -
الأخبار - كمال ريان : رئيس الوزراء سيتم ملاحقة كل من ساعد في التحريض والتخطيط في هذا العمل الإرهابي -
تشكيلي الداخلية والنصر للتعدين في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غدا.. أولى جلسات محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإهانة القضاء

Google+ Print
غدا.. أولى جلسات محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإهانة القضاء غدا.. أولى جلسات محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإهانة القضاء
تنظر محكمة جنح السيدة زينب والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية سناء سيف فى واقعة اتهامها بإهانة القضاء.

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب فى وقت سابق، جلسة 4 مايو الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية سناء سيف فى واقعة اتهامها بإهانة القضاء، وأخطرت بتحديد الجلسة من سراى النيابة بنفسها، وقررت النيابة بإخلاء سبيل الناشطة السياسية سناء سيف بكفالة مالية لاتهامهم بإهانة القضاء.

وكانت النيابة، باشرت التحقيق معها على خلفية رفضها التحقيق معها فى اتهامها بالتحريض على التظاهر وتوزيع منشورات على المواطنين فى منطقة المقطم واعتبارها التحقيق صوريا، وهو ما اعتبرته النيابة إهانة لعضو النيابة القائم بالتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق

وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟