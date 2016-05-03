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بالفيديو والصور.. حملة "على قديمه" تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد

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بالفيديو والصور.. حملة "على قديمه" تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد بالفيديو والصور.. حملة "على قديمه" تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد
احتفلت حملة "على قديمه"، أمس الاثنين خلال احتفالات شم النسيم، بمرور 155 عاما على إنشاء وميلاد مدينة بورسعيد ودق أول معول لحفر قناة السويس من جهة الشمال.

وقال محمد وليد سادات، المنسق الإعلامى لـ حملة "بورسعيد على قديمه" لـ "اليوم السابع"، إن بداية إعلان الحملة تحديدا كان يوم 25 إبريل 2014 تزامنا مع يوم الاثنين 25 أبريل عام 1859 م عندما ضرب فرديناند ديلسبس أول معول فى الأرض معلنا بدء حفر قناة السويس.

وأضاف أن حملة "على قديمه" تهدف لإحياء تراث بورسعيد وإعادتها لسابق عهدها كونها مدينة تمتلك تاريخا مشرف وسجل حافل بالبطولات .

وفى سياق متصل، أكد منسق الحملة، أن مايقرب من 7000 زائر يزورون الحملة كل عام من كافة الأعمار ليتعرفوا على مدينتهم ذات التراث المعمارى الفرنسى الفريد "بورسعيد على قديمه" .

وأشار إلى أن الحملة تطوعية تحمل الخير لبورسعيد وشبابها وفتياتها ونسائها وأطفالها للحفاظ على التراث والتسويق له فى كافة أنحاء العالم، من خلال إقامة عدد من الفعاليات التى تتضمن توثيق الترابط والتعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدنى.

وأوضح أنها تشارك فى رفع درجة الوعى الثقافى والانتماء وتنمية الطاقة الإيجابية لتأهيل كوادر شبابية قادرة على تولى المناصب القيادية بمؤسسات الدولة، ووضع بورسعيد على الخريطة السياحية داخليا وخارجيا.

حملة على قديمه تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد (1)

حملة على قديمه تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد (2)

حملة على قديمه تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد (3)

حملة على قديمه تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد (4)

حملة على قديمه تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد (5)

حملة على قديمه تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد (6)

حملة على قديمه تحتفل بمرور 155 عاما على إنشاء بورسعيد (7)

- بالصور.. بورسعيد تشم النسيم بـ"السمسمية"

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