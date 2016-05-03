انطلاق معرض مشروعات نادي تقنية المعلومات لطالبات جامعة الملك سعود

نظمت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود ممثلا بنادي تقنية المعلومات التابع لعمادة شؤون الطلاب صباح أول أمس المعرض السنوي الخامس لمشروعات التخرج؛ وذلك في البهو الرئيسي للمدينة الجامعية للطالبات، وبرعاية "الرياض" إعلاميا.

ويهدف المعرض لإتاحة الفرصة لطالبات الكلية لعرض مشاريعهن وأفكارهن التي عملن عليها طيلة أيام العام.

وقد جمع المعرض مشروعات وأفكارا متنوعة بين تقنيات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة كالمكفوفين والصم وبرامج للارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع وتطبيقات لدعم اللغة العربية وتسهيل إجراءات السفر والسياحة، كما تنافست مشروعات التخرج فيما بينها للحصول على المراكز الخمسة عبر معايير قامت لجنة التحكيم باختبارها بالإضافة لنسبة من أصوات الحضور.

وكان من المشروعات المميزة التي عرضت مشروع توربيديا وقدمت الطالبة هديل خالد المحيميد ل "الرياض" نبذة تعريفية حول المشروع.

وقالت: "السياحة هي المكان الذي يبحث فيه السائح عن الاسترخاء، المتعة، التجارب الجديدة والتعرف على حضارات جديدة وبالمقابل من الممكن أن يكون استكشاف المدن صعبًا في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال، يمكن للسياح مواجهة مواقف صعبة في حالة عدم تحدث سكان المدينة باللغة الانجليزية والتحدث بلغتهم الأم فقط".

وتابعت: ومن هذا المنطلق، نظام توربيديا يضمن على توفير أعلى مستوى من الراحة خلال أي تجربة سياحية لأي سائح حول العالم.

وتواصل المحيميد حديثها: "نظام توربيديا هو تطبيق على نظارة قوقل ومرتبط بجهاز متنقل يحمل نظام تشغيل أندرويد، ويتم في الوقت الحقيقي التعرف على كائن أو مكان سياحي معين بصريًا باستخدام نظارة قوقل أو كاميرة الجهاز المتنقل، وعرض وصفه في التطبيق على الجهاز المتنقل".

وزادات: إضافة إلى ذلك، يقوم نظام توربيديا على مساعدة السائح في التخطيط لرحلة باقتراح خطط يومية لأماكن سياحية له أو السماح للتطبيق بصنع الخطة السياحية، أيضًا، يقوم نظام توربيديا على تنبيه السائح لكي يذهب لمكان سياحي مدرج في خطة السائح قبل فترة زمنية معينة حتى يساعده على متابعة الخطة السياحية، كذلك، يقوم نظام توربيديا على تنبيه السائح عند مروره بمكان سياحي مميز إذا قام السائح بتفعيل خدمة أراوندمي.

في مستند وصف متطلبات التطبيق، ، نفذت المشروع خمس طالبات وهن هديل المحيميد، بشاير الحبيب، شيماء الزهراني، تهاني العتيبي، إبتسام آل الشيخ وبإشراف د. شروق الخليفة.

هذا ويشهد المعرض سنويًا إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة تدريس مختلف الجامعات وتقنيي شركات عالمية للاطلاع على جديد أفكار التقنية وآخر المشروعات التي تم تطويرها.