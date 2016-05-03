محافظ جدة يطلع على ستارة باب الكعبة بالصالة الملكية بعد تجديدها

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، على ستارة باب الكعبة بعد تجديدها، والتي أهداها الأمير ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الأسبق لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إبان افتتاحه عام ١٤٠١ه.

والتقى سمو محافظ جدة بفريق العمل المكلف من مصنع كسوة الكعبة المشرف على صيانة المشروع، وصافحهم جميعاً وشكرهم على جهودهم المبذولة.

وقال مدير الصالات الملكية بالهيئة العامة للطيران المدني م. طلال الحاج، إن كسوة باب الكعبة تم تعليقها منذ أهدائها في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ونظراً لتقادم فترة وجودها منذ قرابة أربعة عقود، وجه سمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بالتنسيق مع الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين بصيانة الستارة، وتم توجيه مصنع كسوة الكعبة بذلك وفقاً لتخصصهم، وقاموا مشكورين بتشكيل فريق فني لتهيئة وصيانة الستارة الموجودة حالياً، واستغرق العمل قرابة أسبوعين.

من جهته، قال مدير عام مصنع كسوة الكعبة د. محمد باجودة، إن الصيانة التي أجراها الفريق الفني لستارة باب الكعبة المهداة لمطار الملك عبدالعزيز جاءت بأيدٍ سعودية ١٠٠٪، مؤكداً بأن عدد الصناع لديهم يبلغ ٢٠٠؛ وجميعهم سعوديون، مضيفاً بأنهم سيبدؤون في صيانة دورية لهدية سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأسبق للمطار، ومؤكداً بأنه سيتم التنسيق مع إدارة الصالة الملكية لبدء تنفيذ ذلك.