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تنظيم داعش يقصف مواقع الحشد الشعبى بقذائف كيماوية فى كركوك العراقية

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تنظيم داعش يقصف مواقع الحشد الشعبى بقذائف كيماوية فى كركوك العراقية تنظيم داعش يقصف مواقع الحشد الشعبى بقذائف كيماوية فى كركوك العراقية
قصف مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابى مساء الإثنين، مواقع "الحشد الشعبي" فى قرية "بشير" جنوبى كركوك شمالى العراق، بعد يوم من تحريرها بقذائف "هاون" تحوى مواد كيماوية.

وقال مصدر عسكرى كردى أن مسلحى التنظيم أطلقوا خمس قذائف "هاون" على قرية "بشير"، مما أسفر عن إصابة 13 من عناصر"الحشد الشعبي" التركماني، وقامت قوات من "البيشمركة" الكردية بنقل المصابين إلى المركز الصحى فى مدينة "تازة" المجاورة.

وأشارت قياد بقوات "الحشد الشعبي" فى بشير عصام الحسينى إلى أن داعش استخدم غاز "الخردل" فى قصف القرية، وأن حروقا ظهرت على جسد المصابين تشبه الإصابات التى تعرض لها سكان مدينة "تازة" التى تعرضت لقصف صاروخى من التنظيم اسفر عن مقتل أربعة وإصابة المئات أرسل العديد منهم للعلاج فى تركيا.

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