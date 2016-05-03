"الكهرباء": نحتاج 129 مليون متر مكعب وقود يوميا خلال مايو لتوليد الطاقة

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، عن أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء ستصل لنحو 26 إلى 27 ألف ميجا وات فى شهر مايو الجارى، وتحتاج محطات التوليد ما يقرب من 129 مليون متر مكعب من الوقود، وتصل إلى 141 مليون متر مكعب من الوقود لإنتاج ما يقرب من 28 ألف ميجا وات خلال يونيو القادم بحلول شهر رمضان المبارك.

و أشار المصدر،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن محطات الكهرباء تحتاج 143 مليون متر مكعب من الوقود خلال شهر يوليو لتوليد من 29 إلى 30 ألف ميجا وات، موضحا أنه من المتوقع أن يحقق شهر أغسطس أعلى حمل على الشبكة بقدرة 32 ألف ميجا وات و الذى يحتاج ما يقرب من 149 مليون متر مكعب من الوقود.

وقال المصدر، إن احتيجات محطات الكهرباء من الوقود تبدأ فى التراجع بدءاً من سبتمبر لتصل إلي 146 مليون متر مكعب ثم 139 مليون متر مكعب في أكتوبر و نوفمبر و 132 مليون متر مكعب فى ديسمبر المقبل.

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