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"الصحفيين": النقابة فى أزمة مع وزارة الداخلية و ليس الدولة

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"الصحفيين": النقابة فى أزمة مع وزارة الداخلية و ليس الدولة "الصحفيين": النقابة فى أزمة مع وزارة الداخلية و ليس الدولة
أكد محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة فى أزمة مع وزارة الداخلية و ليس الدولة، مضيفا أن الصحفيين هى الدرع الذى يحمى الدولة، متابعا:"نحن استرددنا الدولة عندما اخطفت من الإخوان".

وأضاف شبانة لـ"اليوم السابع"، أن استقالات المجلس أمام اتخاذ موقف حاسم مع وزير الداخلية، متابعا:"استقالتنا أمام موقف حاسم و اعتذار وزير الداخلية ".


>- رئيس الوزراء يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية لمتابعة أزمة نقابة الصحفيين
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