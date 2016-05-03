"مستقبل وطن": اقتحام "الصحفيين" انتهاك للدستور ونطالب النائب العام بالتحقيق

قال أكمل نجاتى، أمين عام المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن الأمانة تابعت واقعة اقتحام نقابة الصحفيين بما يخالف قانون النقابات المهنية، مؤكداً أنها انتهاك للدستور المصرى .

وأضاف نجاتى، فى تصريحات صحفية أمس الاثنين،:"واجب علينا كممثلين عن المهنيين والنقابيين أن نعبر عن تضامنا مع نقابة الصحفيين ومجلس النقابة وأيضا نطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل لوضع الحقيقية أمام الشعب".

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