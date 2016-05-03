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شرطة التموين تضبط 14 ألف لتر مواد بترولية مدعمة

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شرطة التموين تضبط 14 ألف لتر مواد بترولية مدعمة شرطة التموين تضبط 14 ألف لتر مواد بترولية مدعمة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة من ضبط 4 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 1440 لتر بنزين وسولار و 10 قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 22 إسطوانة وقضيتين دقيق مدعم بمضبوطات بلغت 400 كيلو جرام.

وضبط 42 قضية مخالفات مخابز و 16 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط 44 قضية فى مجال الغش التجارى و 268 قضية فى مجال المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين و 16 قضية فى مجال اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت 505 كيلو جرام و 51 قضية فى مجال الأسماك بمضبوطات بلغت 15,350 طن و 9 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر و 7 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.


>- النيابة تنتقل لمعاينة حريق سيارة بها 32 طن بنزين داخل محطة وقود بحلوان
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مصر 365

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