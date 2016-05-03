"زراعة سوهاج": زرع 257 فدان قطن حتى الآن على مستوى مراكز المحافظة

قال المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، تم زراعة 257 فدان حتى الآن من محصول القطن "جيزة 90" على مستوى مراكز المحافظة وخاصة فى مراكز دار السلام وساقلته والمراغة وطهطا وطما.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المستهدف هذا العام من زراعة القطن 2000 فدان تجارية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن جميع التقاوى موجودة حاليا فى الجمعيات الزراعية لمن يرغب من المزارعين فى زراعة القطن.

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