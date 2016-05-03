دور التقنية في رؤية المملكة 2030

د. صلاح الدين عبدالله العبيدي*

لسنا هنا بصدد الحديث عن تفاصيل رؤية المملكة 2030 والتي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابه أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في يوم الاثنين 24/04/2016م والتي أزاح الستار عن تفاصيلها بشفافية وبلغة أكثر من بسيطة لتكون سهلة الوصول إلى المتلقي ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. نعم إنها رؤية طموحة تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة سواء كانت منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو المالية وغيرها بل وللمرة الأولى تتعدى ذلك لتشمل الجوانب العسكرية والأمنية والرياضية وكل ما يمس المواطن والمقيم على حد سواء. إن ما تم طرحه وتحت مسمى "رؤية 2030" فعلا يشير إلى رؤية طموحة تأخذ بالمملكة إلى قفزة نوعية في جميع أوجه الحياة في ما لو كتب لها التطبيق السليم والوصول إلى الأهداف التي وضعت من أجلها حتى وأن لم تكن نسبة الإنجاز 100%. وهنا ندعو الله أن يوفق القائمين عليها في تحقيق محتوياتها والوصول بالأهداف المرجوة منها.

كلنا يعلم الدور الذي تلعبه التقنية في التنمية وتحقيق أهداف ما خطط لها سواء كان ذلك على المستوى القريب أو البعيد. إن للتقنية دورا أساسيا في كل جانب من جوانب الرؤية 2030 وهنا فإن دور التقنية لن يكون مقتصرا على توفير الأجهزة وملحقاتها وإنما يلعب العنصر البشري الدور الكبير والأساس في توجيه وتطويع الأجهزة التقنية والبرامج المساندة لها. وبذلك يكون العنصر البشري وتحديدا الأجيال الصاعدة والتي تربت على استخدام التقنية في أي مجال كان هو المكون الأساس والجوهري الذي يجب أن تبنى عليه البرامج التي ستعمل على تنفيذ هذه الرؤية. وبهدف أن يكون تطبيق عناصر رؤية 2030 ناجعا وناجحا، لا بد من الانتهاء من تنفيذ مشروعين يكونان الأساس في ذلك العمل الأستراتيجي الجبار وهما: الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. وهنا نشيد بإيجابية تجربة الحكومة الإلكترونية في وزارة الداخلية وفروعها والجهات التابعة لها وما حققته من نجاحات في خدمة المواطن والمقيم. وهو ما نتمنا أن يحصل في وزارات وقطاعات حكومية أخرى لكي تكون منظومة العمل الإلكتروني الحكومي متكاملة والتي بدورها سوف تسهلل للقائمين على تنفيذ رؤية 2030 بدون عقبات تذكر. لا يخفى على الجميع أن اقتصاد المملكة قائم على نظرية الاقتصاد الحر، لذا فإن تطبيق التجارة الإلكترونية وبدون أدنى شك سوف يقلل الكثير والكثير من العمل الروتيني والورقي في تنفيذ العديد من المعاملات التجارية اليومية والتقليل من عمليات الغش والخداع التي يتعرض لها العديد من المتعاملين.

الشيء المهم الذي يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار في رؤية 2030 هو الوصول إلى التنمية التقنية المستدامة في جميع جوانب الحياة دون المساس بالبيئة والتي هي الحاضن لحاضرنا ومستقبلنا والتي تشهد حاليا تدهورا كبيرا انعكس بصورة سلبية على ما نشاهده من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التصحر والجفاف؛ لذا نؤكد على أن التطبيق السليم للتقنية، حيث إننا لا نشكك بدورها الفاعل، بجوانبها المتعددة وتحديدا في معاملات الحكومية والتجارة الإلكترونية سوف يكون له دور أيجابي في تنفيذ رؤية المملكة 2030.

*مدير إدارة تقنية المعلومات