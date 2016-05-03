لنعمل جميعاً على إنجاح الرؤية

د. عبدالله راشد السنيدي

بلادنا (المملكة العربية السعودية) دولة ذات أهمية سواءً على المستوى الروحي أو الاقتصادي أو الموقع الإستراتيجي فالمملكة مهبط الوحي لأهم وآخر الرسالات السماوية، ومقر الحرمين الشريفين، وهي أيضاً مأوى الثرى الطاهر لخاتم الأنبياء والمرسلين، وهي كذلك الدولة التي بذل الملك عبدالعزيز – رحمه الله – جهوداً جبارة في سبيل وحدتها، كما أن بلادنا من أبرز الدول العالمية في مجال الاقتصاد باعتبارها أكبر مصدر وأكبر احتياطي للنفط في العالم، ولذلك فالمملكة عضو في منظمة دول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم والتي تضم دولاً كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين واليابان وألمانيا. وبلادنا وإن كانت قد اعتمدت على موارد البترول عبر السنين الماضية فإنها لم تكن بمعزل عن التخطيط فقد أصدرت في سنة 1971م (في عهد الملك فيصل) رحمه الله أول خطط التنمية والتي وصل عددها حتى تاريخه عشر خطط فهي قد استفادت من هذه المادة الحيوية في إنشاء البنية التحتية لمختلف المرافق الحكومية من مدارس ومستشفيات وطرق واتصالات وزراعة وصناعة وتوظيف ونحو ذلك، حيث أصبحت بلادنا تضاهي في التطور والتقدم كثيرا من دول العالم الحضارية بل إنه يوجد لدينا من الخدمات ما لا يوجد في بعض تلك الدول.

وأسعار البترول وإن تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب ما يعانيه الاقتصاد العالمي من عقبات فإنه حسب اعتقاد الكثير من الخبراء فإنه تراجع مؤقت وكبوة سوف تتغير في وقت ليس بالبعيد، ومع ذلك فإن المملكة لم تكن مكتوفة الأيدي بل عملت بكل جهد على إيجاد بدائل للبترول لدعم الاقتصاد الوطني عن طريق تلك الدراسة الإستراتيجية المعروفة (برؤية المملكة 2030) والتي من أهم بنودها تشجيع الاستثمارات والتخصيص وخلق موارد جديدة وترشيد الإنفاق، وتلافي العديد من المعوقات.

إذاً فإن (رب ضارة نافعة) فصدور هذه الرؤية بعد تراجع أسعار البترول جاءت في وقتها المناسب وتتلاءم مع مكانة المملكة وآمال شعبها فالتخطيط للمستقبل أمر ضروري ومن علامات النجاح ليس على المستوى الإداري فقط بل على مستوى الدول وهو مطلب ديني وعلمي فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة كان من أولويات أعماله إصدار وثيقة المدينة التي تنظم الحياة المستقبلية بين سكانها من مسلمين وسواهم كما أن دول العالم المتقدمة إنما وصلت لهذا المستوى من التطور بسبب اعتمادها على البحوث والدراسات الإستراتيجية، والبترول كما هو معروف له عمر محدد وسينضب في يوم من الأيام وهذه الرؤية ستكون بإذن الله هي البديل بل إن سمو الأمير محمد بن سلمان – وفقه الله – قد أوضح بأن هذه الرؤية سوف تستمر سواء بقيت أسعار البترول على حالها أو عادت إلى سابق عهدها.

وبما أن حكومتنا وبجهود من سموه، قد وضعت هذه الرؤية أو الإستراتيجية التي اتفق الجميع على مناسبتها وواقعيتها، وستؤدي بإذن المولى عز وجل إلى تقدم بلادنا واحتلالها مركزاً عالياً في مجال الاقتصاد يزيد عما هي عليه حالياً، فإن علينا كمواطنين التعاون مع الدولة في سبيل إنجاح هذه الخطة عن طريق العمل الجاد وترشيد الإنفاق والمحافظة على المرافق العامة والاهتمام بالتربية السليمة للنشء، وإبداء الرأي السليم.