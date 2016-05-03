قانونيون ل «الرياض»: «الخصخصة» تحقق الشفافية للمواطن وتقضي على «الفساد»

امتدت رؤية "المملكة 2030 " لتشمل جوانب مهمة في حياة المواطن السعودي، وهو مكافحة "الفساد" ومحاربته من خلال التشديد عليه، إذ أكد ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد.

وقال في حديثه عن رؤية المملكة أول من أمس، أنه يأمل بأن تكون السعودية من أقل دول العالم في نسب الفساد في إشارة واضحة وصريحة إلى عزم الدولة مواصلة مكافحة الفساد بشتى أنواعه والقضاء عليه.

وعلق عدد من القانونيين في المملكة في حديثهم ل"الرياض"، على الرؤية التي أطلقها ولي ولي العهد، والتي تم التطرق فيها للفساد، بقولهم أن الخصخصة فيها شفافية كبيرة، وستعمل على نشر القوائم المالية في عدد من القطاعات، مشيرين إلى أنها ستسهم في الحد من الفساد بكافة أنواعه.

وقال المحامي أسامة يماني إن الخصخصة التي كشفت عنها رؤية المملكة 2030 تعنى في المقام الأول بإدارة الأجهزة على طريقة الشركات، موضحاً أن تحولها إلى الخصخصة سيكون له أثر إيجابي كبير في المستقبل القريب.

وأوضح أن الكثير من الجهات عانت خلال السنوات الماضية من البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن تحول تلك القطاعات إلى نظام الشركات سيعمل على ترشيد الإنفاق، وتحسين الخدمات، والدخل، وزيادة الكفاءة من خلال تقديمه خدمة أفضل بكلفة أقل ويكون مردودها كبير على المواطنين.

وأضاف أن الحوكمة إحدى الآليات التي تستخدم لمراقبة الشركات وآدائها، ومنع حدوث الفساد، وهي بديلة لمكافحة الفساد بالعقوبات،إضافة إلى أنها تعمل على كبح الفاسدين.

فيما، أكد نائب رئيس لجنة المحامين في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة المحامي ناصر التويم، أن نظام الخصخصة الذي تحدث عنه ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سيشكل نوعا من الشفافية التي كنا نحتاجها خلال الفترة الماضية.

وقال إن نظام الخصخصة سيكون عنصرا مهما ومؤثرا في محاربة الفساد والقضاء عليه، مشيراً إلى أن ذلك النظام سيعرض القوائم المالية، ونشرها للجميع في أوقات معلومة بحسب نظام كل شركة.

من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لم يغفل مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه تطرق له خلال حديثه لشرح رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن الفساد هو ظاهرة معقدة تتشعب أسبابها وتتنوع آثارها، وتشمل أنواعاً مختلفة من أنماط السلوك الشاذة، مطالباً في الوقت نفسه بمواجهة تلك الأنواع من خلال اتباع إستراتيجية شاملة متكاملة لمواجهة الفساد من خلال وسائل وطرق لمكافحته، أبرزها، إشاعة ثقافة النزاهة بين الناس، وزيادة الوعي بمخاطر الفساد من خلال المؤسسات التربوية، ووسائل الإعلام، التبليغ عن مرتكبي الفساد.

وأشار الزامل إلى أن المملكة حرصت على القضاء على كافة أنواع الفساد، إذ تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتم وضع تنظيم الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 22/5/1432ه، مشيراً إلى أنها تتمتع بشخصية اعتبارية.