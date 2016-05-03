رؤية المملكة.. والمسؤولية المشتركة

د. ابراهيم بن عبدالله السليمان

حديث سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الماتع عن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ينبض بالحيوية، وينطلق في مسارات الرؤية الواضحة.. ويكشف عن عقلية فذة.. وإحاطة بتفاصيل المرحلة القادمة.. تكلم سموه عن نقلات نوعية ضخمة للاستثمار القادم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة الذي سيتحول إلى أكبر صندوق سيادي في العالم.. تكلم عن تسليح الجيش من الداخل وبأيدي شبابنا.. وعن توطين الصناعات العسكرية تكلم عن الانفكاك الإيجابي من أسر المصدر الوحيد للدخل.

تكلم عن غربلة وإعادة هيكلة غير مسبوقة للأجهزة الحكومية ونقلها إلى فضاء الشفافية والمحاسبة الفورية على أعين الجميع. كذلك ركز على مراجعة الأنظمة وتعديلها وتحدث عن دور المواطن في بناء هذه الرؤية والمشاركة الفاعلة فيها، تحدث عن الطاقة الحقيقية لهذا الوطن وهم الشباب المبدع صاحب القيم العالية، وعن تحويل القطاع الخاص إلى كيانات ضخمة عابرة للحدود وهي مرفوعة الرأس مسموعة الكلمة.. وعن فتح القلوب والجيوب للكفاءات الوافدة التي ستشاركنا البناء والنجاح تحت شعار (قل لي: ماذا ستقدم.. أقول لك: من أنت).. تكلم عن مثلث القوة الذي يتكئ على خصوصية بلاد الحرمين الشريفين وبركتها.. ويستند على ضلع القدرات الاستثمارية الضخمة الذي سيكون الوقود المتجدد والأقوى للاقتصاد، ويستند أيضا على ثالث الأضلاع.. وهو الموقع الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث ومعابرها المائية الجامعة المانعة. ولا شك فإنّ ما طرح في هذه الرؤية أذهل العالم وفرض الإعجاب لأنه للأسف معروف عن العرب أنهم شعوب استهلاكية كسولة.

يحق للسعودية وللعرب والمسلمين أن يفخروا بهذا الانجاز فقد استطاعت قيادته في سنة واحدة أن تقدم ما لم يستطع قادة آخرون أن يفعلوه في عشرات السنين بل كانوا سببا في فقر بلدانهم ودمارها.

من الواضح أن برنامج التحول الوطني يرتكز في فكرته على المواطن السعودي نفسه. فهو الهدف وهو الغايه، وعليه فإن مستقبل المواطن السعودي سيكون أن شاء الله مزدهرة ومليء بالإنتاجيه والنجاح.. وخير مثال على هذا نجاح المواطن السعودي في الوقت الحالي على المستويات الإقليمية والدولية.. فنجد كثيراً من شبابنا وشابانتنا يقومون بأعمال وإنجازات عظيمة على جميع المستويات، كالطب والعلوم الهندسية وكذلك العلوم الانسانية. السؤال هنا يكون سيكون موجها لعزيزي المستمع، كيف سيكون شكل النجاح بعد تطبيق برنامج التحول الوطني؟

بالطبع ومما لا شك فيه.. ان سقف النجاحات والإنجازات سيعلو بشكل كبير وستكون طموحات المواطنين عالية في ظل هذا البرنامج العظيم.

مسؤولية المواطن.

لعل اهم نقطه يجب الإشارة إليها في هذه المسألة هي أهمية استشعار الفرد للمسؤوليات الملفات على عاتقه، وان كل جهد وعمل كل فرد مقدر عند هذا الوطن العظيم.. وعليه فإن المواطن في ظل برنامج التحول الوطني يجب أن يحرص على عدد من المسؤوليات التي أرى أنها مفتاح لنجاح هذا المشروع الأممي الكبير.

يجب على كل مواطن أن يسشعر انه المسؤول الأول عن الأمن الفكري والاقتصادي والاجتماعي، وأعني بهذا أن المواطن يجب عليه أن يحرص ويحمي البيئة التي يعيش بها، حتى ينعم بنجاح هذا المشروع مثلاً الإبلاغ عن الأعمال التخريبية، الإبلاغ عن الفساد بجميع أشكاله وانواعه لدى الجهات المعنية، المساهمة بتقديم الدعم لأفراد المجتمع

كأن يحرص على توظيف السعوديين في القطاع الخاص أن كان من أصحاب القطاع الخاص.

أيضا من المسؤوليات توطين الخبرات والتقنية والاعمال وأهمها ما يعرف ب know how وهي ركيزة ومفتاح مهم لأي اقتصاد.. حيث أنها توفر فرص أعمال كثيرة وأيضا تؤدي إلى التنوع الاقتصادي بالإضافة إلى ارتفاع سله الصادرات السعودية.

البدء بمكافحة التستر التجاري بشكلاً أكثر فاعلية؛ فالمواطن الذي ساهم في هذا الفعل الخطير المعطل للتنمية، يستطيع أن يتحول إلى مواطن مساهم في النجاح.

*مستشار ومحامٍ عضو

مجلس شورى سابق