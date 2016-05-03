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250 رائدة أعمال يخضعن لتدريب على المشروعات الصغيرة

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250 رائدة أعمال يخضعن لتدريب على المشروعات الصغيرة 250 رائدة أعمال يخضعن لتدريب على المشروعات الصغيرة

    استقبل معرض "رام عسير" لرائدات الأعمال والمستثمرات من المنزل والأسر المنتجة المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط، أكثر من 4 آلاف زائر من يومه الثاني مساء أمس. محققا مبيعات تجاوزت 100 الف ريال، وقد تضمنت أجنحة المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية بأبها. كلاً من التجارة الالكترونية، الرسوم التشكيلية، التصوير الفوتوغرافي والازياء العسيرية، والعطور، واكسسوارات، وديكور، ومستلزمات الحفلات وغيرها من الحرف التي أتقنتها فتيات سعوديات وحولنها من موهبة إلى مهنة ومشروع احترافي، إضافة إلى تخصيص أجنحة خاصة بأسر الشهداء وجنودنا البواسل.

ويشارك بالمعرض هذا الموسم 250 رائدة أعمال خضع أغلبهن لورشة عمل بعنوان "مهارات إنشاء وإنجاح المشروعات الصغيرة " التي أقامها مركز سيدات الاعمال بغرفة أبها. التي تهدف إلى تعليم أساسيات اختيار المشروع وزيادة فرص الربح والنجاح, بالإضافة إلى تدريب المشاركات على طريقة العرض وكيفية تحويل المشاركات من أسر منتجة إلى مستثمرة من المنزل ومنها إلى رائدة للأعمال, وتسليط الضوء على الصناعات في منطقة عسير.

تقول أم مشاري - زوجة جندي على الحد الجنوبي "إن هذه المشاركة هي الأولى لها ونشاطها هو صناعة الأكلات الشعبية وخاصة بمنطقة عسير".

بينما تشير " رقية علي جابر" ونشاطها نقش الحناء أن أهم ما يميز المعرض هو أنه معرض للنساء فقط وجميع المتعاونات معه رائدات للأعمال مما ينمي مواهبهنَّ.. وقالت إن الأقبال على المعرض جيد جدا ومعدل البيع بالنسبة لها من 500 إلى 600 ريال يوميا.

من جهته اعتبر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بابها عبدالله الزهراني : " أن معرض"رام عسير" في نسخته الثالثة النموذج الناجح لدعم رائدات الأعمال في عسير.. وقال : يأتي المعرض لهذا العام ليتبنى أكثر من 250 رائدة أعمال، ليصل العدد إلى أكثر من 750 سيدة سيتم دعمهن وتدريبهن من خلال هذا البرامج ".

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