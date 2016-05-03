اقتراحات رديفة ل«الرؤية»

إنْ مَدَحنا قالوا مُنافقاً، وإنْ سَكَتنا قالوا جافياً، ولكن من راقب الناس مات همّاً وفاز باللذة الجَسور، والشجاعة والإقدام أساس النجاح، فالملك عبدالعزيز -رحمه الله- لم يتردد ولم يتخوف فكان جسوراً، واقتحم الصِعاب ولم يتهيب، فحقَّق خيراً ومجداً نأكل ثمار دَوحه، ورؤيةُ المملكة الجسورة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين، وتحدث عنها بثقةٍ وجسارةٍ ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناولتها الأقلام بين كثرةٍ مُتفائلة، وقلةٍ مُتشائمة.

ومعلومٌ أن الكمال لله وحده (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وكلُ عملٍ بشري يشوبه النقص، ولكن اذا كانت جوانب الإيجاب أكثر كان الواجبُ المُضي في التنفيذ، والأمير محمد أطلق وعوداً كُنا نطرحها في بعض المنتديات، وسبق أن تَناولَتها بعض الأقلام، وسبق أن تحدثنا عنها في مجلس الشورى عندما كُنتُ من أعضائه.

إن الغيورين على الوطن يهتفون دوماً بوجوب التفكير في بدائل عن النفط، وها هو الأمير محمد يُعلن القرار التاريخي بالتحول الوطني في الاقتصاد، وبعدم الاستمرار في الاعتماد على النفط، لكن كيف السبيل؟ وكيف المعالجة؟ إن المرض الهولندي الذي مرت به هولندا وهو الاسترخاء واستخراج النفط وبيعه وإنفاقه على أمورهم المعيشية، عِشنا ذلك المرض سنواتٍ مضت فقد صار الاسترخاء والكسل، وتكونت صورة سلبية عن المجتمع السعودي.

إن الترحيب بالقرار واجبٌ، وإنجاحه مسؤوليةٌ جماعية، وحين يقود القرار شخصية بقوة الأمير محمد بن سلمان وجرأته في نقد وزارته قبل سواها، وإعلانه عن مشروع الصناعات الحربية، واستخدام قوة المملكة الروحية والثقافية والجغرافية، فإن الأمل كبير، ولكي تنجح الرؤية فإنه يلزم معالجة الهُوَّة الكبيرة بين القطاع الحكومي والخاص، وتبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين، ومعالجة النظرة السلبية حول القطاع الخاص، وأنه غُوٌل مفترس.

لقد قرأتُ تجربة مهاتير محمد حين قاد ماليزيا بمهارةٍ، وركز على الإصلاح الإقتصادي فتبعه كل إصلاح وتطوير، يقول مهاتير: «لقد قُدتُ بلدوزر التغيير ودفعت المعارضين المتخوفين من الخصخصة، ونجحت بعد صراعٍ وتحدٍ»، وتمنى مهاتير استقطاب العقول المسلمة التي عَمَّرت اقتصاد الغرب، وساهمت في بناء اقتصاده، ونحن بدورنا في المملكة ونحن في رؤية جديدة نتطلع بلهفة لما جاء في الرؤية من أن تصبح خمس جامعات من جامعات المملكة ضمن مائتي جامعة دولية، ولهذا أتمنى استقطاب تلك العقول الثمينة التي أشار إليها مهاتير، فالحرمان الشريفان قوة جاذبة يجب توظيفها لجلب الثروة البشرية التي صنعت حضارة الغرب من أطباء ومهندسين ومخترعين ومفكرين، فالمعونة العكسية التي يقدمها العالم الثالث للغرب والمتمثلة في هجرة خِيرة عقول مُبدعيه، نحن أولى بتلك العقول وتلك المعونة، ولهذا أتمنى تنظيم برنامج استقطاب تلك النُخب، وأن نستهدف مالا يقل عن عشرة آلاف عالمٍ مسلم، ندفع بهم للجامعات ومراكز البحوث ليساهموا في بناء مجتمعنا اقتصادياً وعلمياً.

وفي قراءةٍ لكتاب «سنغافورة التحول من العالم الثالث للعالم الأول» لرئيس الدولة هناك لي كوان يو، فقد منح الاقتصاد والصناعة الدور الأهم ونقل بلاده في سنوات وجيزة لمصاف الدول المتقدمة، ليت القائمين على الرؤية يقرؤون قصته، ففيها دروسٌ جديرة بالاحتذاء والمجاراة.

كان لي كوان يو يذهب كل سنةٍ مع فريقٍ كبيرٍ من مستشاريه إلى امريكا ويلتقي برجال الصناعة والمال والفكر والعلم ليشحن بطاريات فريقه فكراً وتجربةً وتجديداً، إن قراءة الرؤية السعودية الجديدة يبعث النشوة والسعادة بغدٍ مُشرق لبلادنا الغالية، كيف وقد بدأ التنفيذ قبل إعلان الرؤية رسمياً، فالمجلسان القائدان للتطوير والإصلاح لبلادنا؛ المجلس السياسي والأمني والمجلس الاقتصادي والتنموي يعملان منذ الشهور الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم حرسه الله بعينه التي لا تنام، إن تطور الدول ليس بالأحلام والأماني ولكن بالعمل الجَسور الفوري، وبقائدٍ يُمسك بنفسه إطار المركبة وهو ما نعيشه ولله الحمد في عصر الحزم والعزم.

* مفكر تربوي، عضو

مجلس الشورى سابقاً