التحفظ على السفينة المتسببة فى حريق "ونش " ميناء بورسعيد

أكد مصدر بميناء شرق بورسعيد، أنه تم التحفظ على سفينة الحاويات بغاطس قناة السويس التى اصطدمت بونش عملاق، أثناء مغادرتها رصيف رقم 7 بميناء شرق بورسعيد، مما أدى إلى سقوط الونش على ونش صغير أدى إلى انفجار تانك وقود واندلاع حريق هائل تحاول سيارات الإطفاء السيطرة علية حتى الآن.

وأضاف المصدر لليوم السابع، أن الحادث أسفر عن تدمير أكثر من 20 حاوية تشتمل على بضائع وأخرى فارغة، مؤكدا أن الونش العملاق الذى اصدمت به السفينة واحترق ثمنه 50 مليون جنية.

وأشار المصدر أن نيابة الميناء ستجرى تحقيقات موسعة حول الأسباب التى أدت إلى الحادث، وعدم التدخل السريع لشركة قناة السويس للحاويات لإخماد الحريق.

وأوضح المصدر أن اللواء أشرف الباز مساعد المدير العام لتأمين محور قناة السويس والعميد محمد الألفى مدير ادارة شرطة الموانئ والعقيد حمدى صالح رئيس مباحث أمن الموانئ يتابعون عمليات السيطرة على الحريق من مكان الحادث، بالإضافة الى محاولات العقيد خالد عيد والمقدمين محمد مختار ومحمد محسن من ادارة مطافئ ميناء غرب بورسعيد للسيطرة على الحريق.

وكانت سفينة حاويات اصطدمت، بونش حاويات عملاق برصيف 7 بميناء شرق بور سعيد، أثناء مغادرتها الميناء، مما أدى الى حريق هائل بعد سقوط الونش العملاق على تانك بنزين انفجر فى الحال، واصابة اربعه عاملين باختناق.

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