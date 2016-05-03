حنان فكرى لـ"وائل الابراشى":وزير الداخلية ليس إله ولازم يتحاسب على أخطاء رجاله

هاجمت حنان فكرى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائلة: "إنت مين بعتك علشان تدافع عن الداخلية و بتجيب معلوماتك منين؟ .. و جاى مرسل من الداخلية لتهديد الصحفيين عشان انتو عايزين تشعللوا البلد"

وأضافت فكرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية "دريم"، أن اتهام مجلس نقابة الصحفيين بالتستر على مطلوبين للعدالة محاولة لتهديد الصحفيين.

و أكدت حنان فكرى، أن وزير الداخلية يجب محاسبته على ما يصدر من رجاله المتواجدين فى الشوارع والتعديات التى تقع على النقابات و التى كانت أخرها الهجوم على نقابة الصحفيين، مضيفة "وزير الداخلية مش إله، ولازم يتحاسب على اقتحام نقابة الصحفيين"

يذكر أن قوات الأمن اقتحمت مساء أول أمس الأحد، مقر نقابة الصحفيين، في سابقة خطيرة تحدث لأول مرة، وألقت القبض على عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، وزميله محمود السقا.

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