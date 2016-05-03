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مارس الرياضة وافصل بين شغلك وحياتك.. الوصفة السحرية اليومية لضبط انفعالاتك

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مارس الرياضة وافصل بين شغلك وحياتك.. الوصفة السحرية اليومية لضبط انفعالاتك مارس الرياضة وافصل بين شغلك وحياتك.. الوصفة السحرية اليومية لضبط انفعالاتك
أنت عرضة للانفعالات ما دمت حيًا! فالضغوط اليومية، وأحداث الحياة قد تدفعك فى أحيان كثيرة للثورة والغضب، وتباين انفعالاتك بين حزن وفرح وما بينهما.

وقال الدكتور محمد شعبان المعالج النفسى: "فى البداية المعنى المبسط للانفعالات، إنها عبارة عن استجابات الشخص النفسية والسلوكية تجاه المواقف والضغوط المختلفة، وهى تتأرجح ما بين السعادة والغضب والضجر والرضا والضحك والفرح، والحزن والبكاء والكره والحب كذلك، كما تختلف هذه الاستجابات وردود الأفعال أيضًا وفقًا للمواقف والمرجعيات المختلفة، والثقافة العامة للفرد، وتختلف كذلك لمدى فهمه واستيعابه وإدراكه للموقف وكيفية التعامل معه، فهذه هى أبرز العوامل التى تؤثر على الانفعالات.

ويقدم "شعبان" مجموعة من أبرز النصائح للقدرة على التحكم فى الانفعالات، والحفاظ على الاتزان العقلى والنفسى حتى فى أكثر المواقف ضغطًا، ومن أهم هذه النصائح:

- تجنب التعرض الدائم للضغوط والانفعالات، اهرب منها فهذا ليس عيبًا!
>- افصل بين ضغوط العمل، وحياتك، ومنزلك، وأسرتك وعائلتك..فقط حاول
>- الترويح عن النفس كلما أمكنك ذلك، النزهات والتعويض من خلال زيارة من تحب حل مثالى
>- ممارسة الرياضة فعل يومى مهم
>- مقابلة الأصدقاء ومحاولة القيام بأشياء جديدة إيجابية فى حياتنا لم نكن نعتادها
>- التقرب من الله عز وجل


>الابتعاد عن الانفعالات أهم طرق الوقاية من القولون

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