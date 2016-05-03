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مجلس وزراء الكويت يدين غارات قوات النظام السورى على حلب

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مجلس وزراء الكويت يدين غارات قوات النظام السورى على حلب مجلس وزراء الكويت يدين غارات قوات النظام السورى على حلب
أدان مجلس الوزراء الكويتى، أمس الإثنين، الغارات الجوية المتواصلة التى تشنها قوات النظام السورى على الأحياء السكنية والمستشفيات، وتجمعات المدنيين فى مدينة حلب ، معتبرا إياها انتهاكا لكل المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية.

وقال مجلس الوزراء ، فى بيان عقب اجتماعه الأسبوعى ، إن الغارات الجوية المتواصلة منذ أيام على مدينة حلب والتى أدت الى مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء ، ومن بينهم أطفال ، تعتبر انتهاكا للمواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية ، وتتعارض مع أحكام الدين الإسلامى وجميع الشرائع السماوية.

وجدد المجلس دعوة المجتمع الدولى الى وضع حد للمأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التى يتعرض لها الشعب السورى الشقيق بما يعيد الأمن والاستقرار الى ربوع سوريا.

وتتعرض مدينة حلب شمالى سوريا منذ 21 من أبريل الماضى الى قصف عنيف من قبل طيران النظام السورى ، ولم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية والمدنيون ، وأسفر عن سقوط مئات المواطنين قتلى وجرحى.

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