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ماذا قال الشطي والكبيسي والخضر وبلقيس عن مواقع التواصل ؟

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الإثنين 02-05-2016 20:03

أقيمت حلقة نقاشية ضمن الملتقى الاعلامي العربي في الكويت ، عن وسائل التواصل وبعنوان " الشهرة في وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام" بمشاركة النجوم بشار الشطي وبلقيس وفهد الكبيسي وحمود الخضر وبإدارة الاعلامية مريم سعيد.

وأكدت بلقيس فتحي أن الشهرة هي ايصال الرسالة الفنية بأنواعها للجمهور مضيفة أن برامج التواصل الاجتماعي تعتمد على العفوية في التعامل بالمقام الاول.

وذكرت أنها تعول دائما على الاعلام التقليدي في مصداقية نقل الاخبار مبدية الخوف من المستقبل المجهول في وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه قال الفنان الكويتي بشار الشطي أن الشهرة أصبحت سلاحا ذا حدين وربما تؤدي إلى تدمير خصوصية الفنان مضيفا انه لا يحبذ الحضور الدائم في وسائل الإعلام على عكس طبيعة عمله.

من جهته دعا الفنان القطري فهد الكبيسي إلى ضرورة وجود دور اجتماعي للفنان بجانب الدور الفني الذي يقدمه موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي تحظى باقبال كبير، وتدارك بقوله :

لا غنى عن الاعلام التقليدي فهو ضروري ولايقل أهمية عن إعلام مواقع التواصل الإجتماعي.

من ناحيته قال الفنان الكويتي حمود الخضر وهو منشد إسلامي إشتهر بأغاني الفواصل في شهر رمضان :

أن الشهرة هي نتيجة طبيعية لاجتهاد الفنان في عمله وليست أمرا ضروريا لنجاحه أحيانا لافتا إلى ضرورة أن يكون المجال مفتوحا للتعبير وعرض الابداعات فيما سيكون المسؤولون عن التقييم في النهاية هم المتابعين.

وذكر الفنان الخضر أن التحدي الحقيقي للفنان هو انه كلما زاد نجاحك ومتابعيك زادت مسؤوليتك تجاه ما تقدمه للجمهور الذي يضم أطيافا متباينة وأعمارا مختلفة.

 

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