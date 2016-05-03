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بالفيديو : الغاء حفل الكينج محمد منير بسبب "عدم بيع التذاكر"

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الإثنين 02-05-2016 20:41

للمرة الأولى فى تاريخه، تم الغاء حفل الكينج محمد منير بمناسبة أعياد الربيع، بعدما فشل متعهد الحفل فى بيع التذاكر، وفقا لتصريحات رسمية أصدرها المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة الموسيقيين، مؤكدا أنه لا صحة لكل ما تردد عن عدم صدور تصاريح أمنية للحفل.
حفل منير الذى يحمل دائما لافتة كامل العدد تم تأجيله لأجل غير مسمي، وتردد سابقا أن الحالة الصحية لمنير حرجة بسبب مضاعفات جراحة قسطرة القلب، ولكن تبين أن هذا غير صحيح، ثم قيل أن الجهات الأمنية رفضت منح الحفل موافقة أمنية إضافة لحفلات النجوم نيكول سابا ومحمد حماقى وتامر حسني، ولكن المايسترو محمد أبو اليزيد أكد ، في مداخلة هاتفية، عبر برنامج "مانشيت"، على فضائية "أون تي في"، أن متعهد الحفل تطلب الغاء التصريح واسترداد قيمة التأمين لأنه لم ينجح فى تسويق التذاكر.
يشار أن الحفل كان من المقرر أن يعقد بالقرية الذكية بمدخل مدينة 6 أكتوبر من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساء ، بسعر تذاكر موحد وهو 120 جنيه، مع طرح تذاكر مميزة بقيمة 200 جنيه فقط.

 

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سيدتي

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