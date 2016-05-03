انفراد لـ "سيدتي نت" صور حصرية من كواليس "سيلفي 2"

انتهى الفنان ناصر القصبي من تصوير الموسم الثاني من مسلسله "سيلفي"، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل شاشة mbc في الفترة الذهبية.

وتم تصوير كامل العمل ما بين الإمارات والسعودية، إضافة إلى ثلاث حلقات صورت في تركيا في أجواء كوميدية، باستخدام أحدث تقنيات الصورة السينمائية.

ويحسب لـ "سيلفي 2" أنه أول مسلسل سعودي تم تصويره هذا الموسم، حيث بدأ التصوير في شهر فبراير وسط كواليس غلب عليها التناغم الكبير بين الممثلين والفنيين لا سيما وأنها تقريباً نفس الطواقم الفنية والتقنية التي عملت في الموسم الأول من العمل.

ويعتمد العمل على الجراءة في الطرح والانتقاد للعديد من القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة في قالب كوميدي اجتماعي ساخر، ويتكون من ثلاثين حلقة منفصلة تمزج بين الكوميديا والتراجيديا وتتناول موضوعات جديدة عما تم تقديمه بالجزء الأول، وتستخدم تكنيك مختلف في كل حلقة هذا الموسم، مع أحدث تقنيات للصورة السينمائية في العالم.

والمسلسل من إنتاج شركة يارا ميديا التابعة للمخرج أوس الشرقي، ويشرف الفنان ناصر القصبي على ورشة كتابة المسلسل التي يترأسها خلف الحربي وتضم عدداً من الكتاب الجدد بجانب ناصر العزاز وعبدالرحمن الوابلي وعبدالعزيز المدهش، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة: ناصر القصبي وحبيب الحبيب وعبدالإله السناني ويوسف الجراح وأسعد الزهراني ومحمد الطويان وريم عبدالله وعبدالمحسن النمر ومريم الغامدي وأغادير السعيد وريماس منصور.

وقد دفع النجاح الكبير وردود الفعل الواسعة التي حققها مسلسل "سيلفي" رمضان الماضي، صناع العمل وقناة MBC لتقديم موسم ثان؛ بحثاً عن تحقيق ذات النجاح والمتابعة الجماهيرية، ولمزيد من الإعلانات في الموسم الإعلاني الأهم شهر رمضان، لا سيما وأنها تخصص الفترة الذهبية لعرضه، فيما رصدت له ميزانية إنتاجية كبيرة، وحشدت في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما السعودية والخليجية.

فيما أطاح نجاح "سيلفي" وللعام الثاني على التوالي بالجزء الرابع من "واي فاي" خارج خريطة رمضان والذي عرض بشكل أسبوعي على mbc قبل الشهر الفضيل، كما أطاح من قبل بمسلسل "بيوت من تراب" للفنان ناصر القصبي الذي تأجل للعام الثاني كذلك.

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