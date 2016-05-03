بالفيديو: من يتربص بغادة عادل فى تريللر "الميزان"

الغموض لا يزال يهيمن على الاعلانات التشويقية لمسلسلات رمضان 2016، وآخرهم مسلسل "الميزان"، فرغم أنه لا ينتمي لعالم الأمراض النفسية، الا أن مخاطر عالم الإجرام وكواليس مهنة المحاماة منحت البرومو الأول العديد من عناصر الجذب والتشويق، وبدا وكأن كل نجوم العمل يتربصون ببطلته غادة عادل .. بينما الحقيقة عكس ذلك تماما.

مسلسل الميزان ينتمي لدراما الجريمة المشوقة والمغلفة كالعادة بقضايا الفساد والأزمات الاجتماعية، ويكشف الاعيب المحامين فى كواليس القضاء، وهو من بطولة غادة عادل التى حلت فى اللحظات الأخيرة بدلا من البطلة الأصلية الفنانة روبي، ويشاركها النجوم باسل خياط وشيرين وأحمد فهمي وبيومي فؤاد ومحمد فراج وناهد السباعي وصبري فواز وهنا الزاهد.

العمل سيعرض حصريا على شبكة قنوات CBC وهو من انتاج تي فيجن، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد خالد موسى، وتم تصوير مشاهد الحركة والمغامرة بمعرفة فريق متخصص من جنوب إفريقيا.

في قاعات المحاكم وتحت ميزان العدالة .. من يتربص بمن.. شاهدى التريللر الأول وأخبرينا.