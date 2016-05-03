بالصور: بيباشا باسو وكاران سينغ يشعلان السوشيال ميديا في حفل زفافهما

كما كان متوقعاً احتفل نجما بوليوود ببباشا باسو Bipasha Basu وكاران سينغ Karan Singh بزفافهما مساء يوم السبت 30 أبريل من الشهر الماضي في حفل خاص اقتصر على الأهل والأصدقاء في فندق سوبربان الفخم في مومباي بحضور ألمع النجوم يتقدمهم كل من سلمان خان Salman Khan، شاروخان Shahrukhan، أميتاب باتشان Amitabh Bachachan وعائلته أيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan وأبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan، ورانبير كابور Ranbir Kapoor وغيرهم.

بيباشا ظهرت بالساري الهندي التقليدي مع الحلى الذهبية الفخمة والحناء على يديها، فيما ارتدى كاران بذلة باللون الأبيض، وقطعا سوياً كعكة الزفاف مع الحضور.

وقد انتشرت صور حفل زفافهما على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ مشاهير بوليوود ارسال التهاني لثنائي الموسم باسو وسينغ.

وهذه أبرز الصور من حفل الزفاف.