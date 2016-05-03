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مفاجأة: وائل نور كان ينتظر مولوداً جديداً بعد شهرين

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الإثنين 02-05-2016 23:17

كشف الناقد الفني المصري محمود خليفة عن معلومة صادمة تتعلق بالفقيد الممثل وائل نور الذي توفي اليوم بشكل مفاجىء في منزله في الإسكندرية ، بعد عودته من بيروت حيث زارها خصيصاً للاطمئنان على الوضع الصحي لزوجته الثانية غادة التي تنتظر إنجاب مولود جديد بعد شهرين.

يذكر أن الفنان وائل نور تزوج أولاً من الفنانة أميرة العايدي وأنجب منها طفلة، ثم حدث الانفصال وتزوج من السيدة غادة محمد ، وكان ينتظر منها طفله الصبي بعد شهرين.

كما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن أسرة الفنان الراحل تقوم حالياً بنقل الجثمان من الإسكندرية إلى القاهرة، مشيراً إلى أنه لا يعرف سبب الوفاة حتى اللحظة، في الوقت الذي قالت فيه مصادر طبية أن سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة.

ولد وائل نور في 24 أبريل 1961، وحصل على دبلوم معهد السكرتارية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

برع وائل نور في أداء دور الشاب الشقي في أفلامه، كان من الممكن أن يسد فراغا تركه حسن يوسف إلا أن الظروف الاجتماعية والفنية لم تساعده خاصة وأن المخرجين أسندوا له دور الشاب الفاسد أو الخارج عن القانون.

وغاب نور عن الساحة الفنية السينمائية لفترة قبل أن يعود مرة أخرى بفيلم "الليلة الكبيرة"، ومن أشهر أعماله "الاحتياط واجب" و"سنوات الخطر" و"السجينتان" و"الخيال العاشق" و"مراهقون ومراهقات" و"الجبلاوي".

 

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