تغريدات النجوم تبكي الولد الشقي وائل نور

ساعة كاملة قضاها الوسط الفني فى حيرة بعد انتشار خبر رحيل الولد الشقي وائل نور، خاصة وأنه احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الخامس والخمسين، وظل يتمتع بصحة جيدة، وظن أغلب النجوم أن الخبر واحدة من الشائعات المتكررة حول رحيل نجوم الفن، ولكن جاء بيان نقابة المهن التمثيلية لتأكيد خبر الوفاة إثر أزمة قلبية مفاجئة، كما أعلن عن سفر النقيب أشرف زكي للإشراف على نقل الجثمان للقاهرة استعدادا للدفن غدا الثلاثاء على أن تقام مراسم العزاء مساء الخميس.

النجمة الكبيرة شريهان كانت أول من نعي الفقيد قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إلية راجعون .. #وائل_نور في رحمة الله تعالى .. البقاء لله.

النجمة آيتن عامر شاركت وائل نور مسلسله الأخير "شقة فيصل" ونعته قائلة: قلبى واجعنى مع السلامة يا صديقى العزيز يا اخف دم يا اروع ممثل فينا كلنا فى مسلسلك الأخير شقة فيصل حتوحشنا اوى.

الفنانة الكوميدية نشوى مصطفي غردت عبر حسابها الموثق بموقع تويتر قائلة: اتصدمت و الله العظيم اول ما سمعت الخبر و بجد خبر يوجع القلب مع السلامه يا انضف و اطيب قلب #وائل_نور الله يرحمه و يجعل مثواه الجنه.

كما بادر النجوم كريم عبد العزيز والمطرب محمد حسن والفنان يوسف الشريف بطلب الرحمة للفقيد.

رحيل وائل نور في منزله بالإسكندرية