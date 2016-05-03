أوقاف كفر الشيخ تحتفل اليوم بذكرى الإسراء المعراج

تحتفل مديرية أوقاف بكفر الشيخ بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العشاء بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من أبناء المدينة وقيادات الدعوة بالمديرية، يتضمن الاحتفال القرآن الكريم وكلمة يلقيها وكيل وزارة الأوقاف، تعقبها الابتهالات.

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الحفل يتضمن تلاوة قرآنية للشيخ قطب الطويل القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وكلمة الأوقاف تتضمن الدروس المستفادة من حادث الإسراء والمعراج، ومنها أن المنح تولد من رحم المحن وأن مع العسر يسرا، وأن العاقبة دائما للمتقين.

ينتهى الاحتفال بالابتهالات الدينية للشيخ كامل الناقة المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، ويقدم الحفل الشيخ عطا بسيونى مدير الدعوة بأوقاف كفر الشيخ.

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