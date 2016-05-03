محافظ الإسماعيلية يشهد اليوم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

يشهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الاحتفال الدينى الذى تنظمه مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب صلاة المغرب اليوم الثلاثاء بمسجد الإسماعيلى( المطافئ ) وذلك فى إطار الاحتفالات بإحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام.

من المقرر أن تبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمة لفضيلة الشيخ "زكريا الخطيب" وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية حول فضائل شهر رجب والدروس والعبر المستفادة من معجزة رحلة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خلال الإسراء والمعراج والأسوة والقدوة الحسنة من الرسول الكريم وسماحة الدين الإسلامى الحنيف الذى يحث على وحدة الصف والمحبة والسلام بين الجميع ونبذ الفرقة، كما تتضمن الاحتفالية تقديم ابتهالات وتواشيح دينية.

ضبط 50 حالة تعدى على المزارع السمكية بالإسماعيلية خلال أبريل