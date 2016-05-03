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"سبورتنج": ما تطلبه "نور الشربينى" مجاب وإنجازها يحسب للنادى ومصر

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قال الكابتين طارق أبو زادة ، عضو مجلس إدارة نادى سبورتنج، إن البطلة نور الشربينى وقعت عقدا مع نادى سبورتنج منذ عام ولمدة 4 أعوام، وهى منتظمة فى التدريبات، لافتا إلى أن ما حققته من إنجاز يُحسب للنادى ولمصر ولرياضة الإسكواش.

وأضاف " أبو زادة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كل ما تطلبه البطلة نور الشربينى مجاب لها، موضحا أن هدف أعضاء مجلس إدارة نادى سبورتنج تشجيع الأبطال الشباب وتحفيزهم للوصول للبطولات، مشددا على أن نور الشربينى مثال لكل الأبطال وقدوة للجميع .
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