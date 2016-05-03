تحرير 13 طبيبًا أوكرانيًا من قبضة تنظيم "داعش" ببلدة "رأس لانوف"الليبية

أكد مكتب الخدمات الصحية ببلدة "رأس لانوف" الليبية، أمس الاثنين، تحرير 13 أوكرانيًا من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى، بينهم نساء بمساعدة إحدى سرايا حرس المنشآت النفطية.

وأكد مكتب الخدمات الصحية - فى تصريحات لـ"بوابة الوسط" مساء الاثنين - أنه جرى تحرير 13 أوكرانيًا من أفراد الطاقم الطبى بينهم 6 أطباء و7 طبيبات كانوا محتجزين لدى التنظيم، منذ السيطرة على بلدة "رأس لانوف" فى الرابع من يناير الماضى .

وأضاف أن هؤلاء الأطباء حرروا بمساعدة إحدى سرايا حرس المنشآت النفطية، موضحًا أن السفارة الأوكرانية لدى تونس تواصلت على الفور مع مكتب الخدمات الصحية ببلدة رأس لانوف.

وفى السياق ذاته، رفض حرس المنشآت النفطية الكشف عن تفاصيل العملية، واكتفى بالقول: "يجرى فى هذه اللحظات تسليم الطاقم الطبى الأوكرانى للجانب المختص، فى إشارة لمكتب الخدمات الصحية برأس لانوف".