انفجار "تانك" بنزين وحريق "ونشين" خسائر حادث ميناء شرق بورسعيد

أكد مصدر أمنى، أن سبب نشوب الحريق الذى وقع منذ قليل بميناء شرق بور سعيد كان نتيجة اصطدام سفينة حاويات أثناء مغادرتها الميناء بونش عملاق مما أدى إلى سقوط الونش على تانك وقود خاص بأحد الأوناش الصغيرة، أدى إلى انفجار التنك واندلاع حريق هائل دون خسائر فى الأرواح.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن قيادات أمن الموانى التابعة لتأمين محور قناة السويس انتقلوا إلى المكان لمتابعة الموقف، كما انتقلت سيارتا إطفاء من ميناء غرب بورسعيد إلى المكان للسيطرة على الحريق نظرا لعدم وجود سيارات إطفاء بميناء شرق بورسعيد، مشيرا إلى أن الحريق نتج عنه حرق ونشين أحدهما عملاق خاص بنقل الحاويات.

حريق برصيف 7 بميناء شرق بورسعيد بعد تصادم سفينة بـ"ونش حاويات"

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