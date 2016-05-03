"الداخلية": حريق بشقة فى المحلة قاد قوات الأمن لاكتشاف مصنع متفجرات

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، مساء أمس الاثنين، بأنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بانبعاث أدخنة من شقة سكنية بالدور الأرضى بأحد العقارات بمنطقة الشعبية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم التعامل والسيطرة على مصدر انبعاث الأدخنة.

وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان أنه باستكمال الفحص عثر بداخل الشقة على 27 ماسورة حديدية تستخدم فى صنع العبوات البدائية المتفجرة، و2 جوال بداخلهما مادة النترات، و نصف جوال من مادة TATB شديدة الانفجار، وقنبلتين جاهزتين للتفجير بدون تايمر، و40 "سرنجة" بلاستيكية تستخدم فى حقن العبوات الهيكلية بالمتفجرات، و"جركن" بداخله مادة حمضية، و11 وصلة كهربائية تستخدم كمفجر، ومسدس سيليكون، وماكينة لحام ، كما تم ضبط كمية كبيرة من المسامير والبلى.

وتعامل خبراء المفرقعات مع القنبلتين اللتين تم العثور عليهما ونقلهما إلى منطقة غير مأهولة بالسكان وتفجيرهما باستخدام مدفع المياه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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