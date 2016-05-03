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معجزة ليستر – تقرير في الجول.. الحارس البطل يحقق إنجازا تاريخيا.. فكم لاعبا فعل ذلك

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معجزة ليستر – تقرير في الجول.. الحارس البطل يحقق إنجازا تاريخيا.. فكم لاعبا فعل ذلك معجزة ليستر – تقرير في الجول.. الحارس البطل يحقق إنجازا تاريخيا.. فكم لاعبا فعل ذلك

حقق الأسترالي مارك شوارزر حارس ليستر سيتي إنجازا تاريخيا بعدما توج بالدوري الإنجليزي للمرة الثانية لكن مع فريقين مختلفين.

ليستر سيتي كتب التاريخ وتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل تشيلسي أمام توتنام. (طالع التفاصيل)

شوارز قد توج بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي عام 2015 بعدما كان بديلا للحارس ثيبوت كورتوا، قبل أن يتوج به مؤخرا مع ليستر سيتي وهو بديل للحارس كاسبر شمايكل.

ديفيد سيمان وبيتر شمايكل وبتر تشك على سبيل المثال توجوا بالدوري أكثر من مرة لكن مع نفس الفريق.

وأصبح شوارزر هو الحارس الوحيد في قائمة تضم 6 لاعبين حققوا من قبل إنجاز التتويج بالدوري مع فريقين مختلفين هم:

هينينج بيرج (بلاكبيرن/ مانشستر يونايتد)

كولو توريه (أرسنال/ مانشستر سيتي)

كارلوس تيفيز (مانشستر يونايتد/ مانشستر سيتي)

جايل كليشي (أرسنال/ مانشستر سيتي)

آشلي كول (أرسنال/ تشيلسي)

نيكولا أنيلكا (أرسنال/ تشيلسي)

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