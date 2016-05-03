أخبار عاجلة

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء -
"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر -
مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا -
اللقطات الأولي لوصول ضحايا تفجير طنطا لمعهد ناصر -
كشف بأسماء الشهداء ولحظات وصول الجثامين للمستشفى الجامعي بطنطا -
السويد: الموقوف للاشتباه بتنفيذه اعتداء ستوكهولم طالب اقامة رفض طلبه -
"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا -
الأخبار - مراسل dmc عوض الغنام من أمام مجلس الوزراء يكشف أخر المستجدات فى إنفجار مارجرجس -
الأخبار - كمال ريان : رئيس الوزراء سيتم ملاحقة كل من ساعد في التحريض والتخطيط في هذا العمل الإرهابي -
تشكيلي الداخلية والنصر للتعدين في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

معجزة ليستر – ماذا يربح بطل الدوري الإنجليزي؟ 150 مليون استرليني

Google+ Print
معجزة ليستر – ماذا يربح بطل الدوري الإنجليزي؟ 150 مليون استرليني معجزة ليستر – ماذا يربح بطل الدوري الإنجليزي؟ 150 مليون استرليني

أرباح قد تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني تنعش ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 وفقا لتقرير اقتصادي.

ما بين قيمة جائزة التتويج بالبطولة ومقابل المشاركة في دوري أبطال أوروبا وزيادة تذاكر المباريات والاستضافة في الفنادق.

كما أن الثعالب سيمكنهم الآن رفع القيمة التسويقية مع الرعاة الذين سيتصارعون على الارتباط بحامل لقب الدوري الإنجليزي.

كل هذا يشرحه سبينسر نولان رئيس شركة (ريبكوم) المختصة في التسويق الرياضي عبر تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

وتوج ليستر بالدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي وتوتنام 2-2 مما جعل الفارق سبع نقاط قبل جولتين من النهاية.

مواقع التواصل الاجتماعي

وبدأ نولان يشرح كيفية تعظيم موارد ليستر سيتي بعد التتويج مستعينا بمواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيسبوك وتويتر.

وقال نولان: "من المبكر أن تقيم القاعدة الجماهيرية ومدى نموها لليستر حول العالم.. لكن على سبيل المثال بالنظر إلى آسيا".

وأضاف "في آسيا مواقع التواصل الاجتماعي تعطيك الفرصة لتعرف مدى الزيادة في شعبية ليستر.. وما هي فرص الاستثمار".

هذا الموسم ازداد عدد متابعي ليستر على فيسبوك بنسبة 540% مما جعله الحساب الرسمي لفريق رياضي الأسرع نموا في العالم.

كما نصف مليون متابع جزائري وهم الشريحة الأكبر من جمهور ليستر على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 16.7 % بسبب رياض محرز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016.

فضلا عن الزيادة الضخمة في صفحة ليستر سيتي من متابعين من تايلاند وإيطاليا موطن رئيس النادي والمدير الفني.

تعظيم الموارد

وأكد نولان إلى أن على ليستر استغلال الصيف المقبل لتعظيم موارده والتي من الممكن أن تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني.

وأشار "بعد نهاية الدور الأول تنافست علامات تجارية للظفر برعاية ليستر.. لكن مع الصيف المقبل ستتضح الصورة أكثر بعد تتويج الفريق باللقب".

وتابع "على ليستر استغلال ذلك جيدا، ليس هذا فحسب بل وحقوق البث أيضا التي ارتفعت بنسبة أكثر من 23 % الموسم الماضي مما يساعد على تعظيم الموارد".

"المهمة الآن هي استغلال ليستر لتعظيم هذه الأصول وضمان تحقيقها لدخل كبير للنادي".

طالع أيضا

معجزة ليستر - كبير كتاب ميرور لـ في الجول: هذا شرط تواجدهم مع الكبار مجددا.. وهؤلاء هم الجنود المجهولة

معجزة ليستر - تقرير في الجول.. لماذا خسر الستة الكبار في إنجلترا سباق الدوري

معجزة ليستر - ميدو: سأقص شعري على الهواء الأسبوع المقبل

معجزة ليستر - شاهد فرحة جنونية لأبطال الدوري

معجزة ليستر - حكاية محرز.. الذي حاصره الموت واختار الجزائر رغم كل شيء

معجزة ليستر – تقرير في الجول.. الحارس البطل يحقق إنجازا تاريخيا.. فكم لاعبا فعل ذلك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»