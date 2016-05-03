معجزة ليستر – ماذا يربح بطل الدوري الإنجليزي؟ 150 مليون استرليني

أرباح قد تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني تنعش ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 وفقا لتقرير اقتصادي.

ما بين قيمة جائزة التتويج بالبطولة ومقابل المشاركة في دوري أبطال أوروبا وزيادة أسعار تذاكر المباريات والاستضافة في الفنادق.

كما أن الثعالب سيمكنهم الآن رفع القيمة التسويقية مع الرعاة الذين سيتصارعون على الارتباط بحامل لقب الدوري الإنجليزي.

كل هذا يشرحه سبينسر نولان رئيس شركة (ريبكوم) المختصة في التسويق الرياضي عبر تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

وتوج ليستر بالدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي وتوتنام 2-2 مما جعل الفارق سبع نقاط قبل جولتين من النهاية.

مواقع التواصل الاجتماعي

وبدأ نولان يشرح كيفية تعظيم موارد ليستر سيتي بعد التتويج مستعينا بمواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيسبوك وتويتر.

وقال نولان: "من المبكر أن تقيم القاعدة الجماهيرية ومدى نموها لليستر حول العالم.. لكن على سبيل المثال بالنظر إلى آسيا".

وأضاف "في آسيا مواقع التواصل الاجتماعي تعطيك الفرصة لتعرف مدى الزيادة في شعبية ليستر.. وما هي فرص الاستثمار".

هذا الموسم ازداد عدد متابعي ليستر على فيسبوك بنسبة 540% مما جعله الحساب الرسمي لفريق رياضي الأسرع نموا في العالم.

كما نصف مليون متابع جزائري وهم الشريحة الأكبر من جمهور ليستر على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 16.7 % بسبب رياض محرز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016.

فضلا عن الزيادة الضخمة في صفحة ليستر سيتي من متابعين من تايلاند وإيطاليا موطن رئيس النادي والمدير الفني.

تعظيم الموارد

وأكد نولان إلى أن على ليستر استغلال الصيف المقبل لتعظيم موارده والتي من الممكن أن تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني.

وأشار "بعد نهاية الدور الأول تنافست علامات تجارية للظفر برعاية ليستر.. لكن مع الصيف المقبل ستتضح الصورة أكثر بعد تتويج الفريق باللقب".

وتابع "على ليستر استغلال ذلك جيدا، ليس هذا فحسب بل وحقوق البث أيضا التي ارتفعت بنسبة أكثر من 23 % الموسم الماضي مما يساعد على تعظيم الموارد".

"المهمة الآن هي استغلال ليستر لتعظيم هذه الأصول وضمان تحقيقها لدخل كبير للنادي".

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