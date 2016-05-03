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#ليلة_الأبطال - تحليل في الجول .. كيف تفيد مباراة الذهاب بايرن ولماذا يجب أن يحذر سيميوني؟

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حينما تقرر اللجوء إلى دفاع المنطقة وتتقوقع داخل منطقة الجزاء الخاصة بك، قد تعاني مع تسديدات تضربك من خارج منطقة الجزاء. وهذا ما حدث في مباراة أتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ.

استخدم دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد موارده كما يجب، في حين لم تكلل خطة جوارديولا بالنجاح.

لكن بيب رغم كل شيء ربما خرج بأقل الخسائر وإن لم يلعب قط من أجل الخروج خاسرا بنتيجة 1-0.

وقبل المواجهة المرتقبة مساء يوم الثلاثاء، يستعرض معكم FilGoal.com عبر التحليل التالي ما حدث في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتليتكو وبايرن.

أتليتكو مدريد

منذ بداية المباراة ظهر واضحا أن كتيبة الروخيبلانكوس تلعب على استغلال أخطاء بايرن

ميونيخ.

قبل مباراة الأربعاء كان العملاق البافاري أكثر فريق ارتكابا للأخطاء الدفاعية في دوري الأبطال بـ8 أخطاء.

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لعب أتليتكو كما يقال بين سطور بايرن ميونيخ في الوقت الذي فضل خلاله جوارديولا عدم إشراك توماس مولر والدفع بـ3 لاعبين في الوسط للاستحواذ على الكرة أكثر باللعب بمحور ارتكاز وحيد خلف الكرة هو شابي ألونسو.

مع الوقت ظهرت مشكلة بايرن ميونيخ والضعف التام للفريق في استخلاص الكرة من خصمه.

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ثم قرر أتليتكو غلق المساحات أمام المرمى وتضييق الخناق على التيكي تاكا الخاصة ببيب جوارديولا. فقرر بايرن ميونيخ اللعب على الطرفين.

ولكن تمركز لاعبو أتليتكو الصحيح داخل الملعب ويقظتهم حال دون تسجيل أي أهداف في مرمى يان أوبلاك.

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مع الوقت ظهرت قصورا طفيفة في أتليتكو مدريد وهو ما سجل منه برشلونة في دور الـ8 وكاد يسجل منه بايرن ميونيخ لولا تسرع لاعب الفريق البافاري كينجسلي كومان وضغط فيلبي لويس.

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فضل أتليتكو مدريد التمركز في العمق وغلق كافة المنافذ التي يمكن لبايرن ميونيخ من خلالها صناعة اللعب.

تحرك لاعبو الفريق الألماني من دون كرة فظهر مستحيلا الوصول لمنطقة أتليتكو مدريد بالكرة.

تمركز أتليتكو وتكتل نجومه داخل منطقة الجزاء كان صورة رائعة لدفاع المنطقة، لكن كان هناك بعض القصور في ترك لاعب بحجم ليفاندوفسكي وحيدا في المنطقة.

لكن نقطة الحظ تمثلت في أن كومان مجددا لم ينظر لمن معه وفضل تسديد الكرة ليغطي خوسيه خيمينيز الكرة.

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وفي المرة الوحيدة التي تخلى خلالها أتليتكو عن طريقته الدفاعية وتقدم لاعبيه قليلا وجد بايرن ميونيخ المساحة المطلوبة للدخول إلى منطقة الجزاء لكن من دون جدوى.

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سيميوني وقبل نهاية المباراة، ظهر هذا المشهد. الترميز ضد تيكي تاكا بايرن ومن دون إعطاء أي فرصة لاقتحام منطقة الجزاء.

لم نستطيع الوصول الى ا

بايرن ميونيخ

في أكثر من مرة ظهرت لقطة واضحة لدفاع بايرن ميونيخ يجري خلف الكرة ومهاجم أتليتكو أسرع بكثير والكرة تلعب خلف مساحات الدفاع.

حتى وإن كان فريقك يعتمد على الهجوم يجب أن تمتلك عمقا دفاعيا يحميك من خطر الكرات الطولية في المساحات خلف الدفاع.

في كرة الهدف ظل الدفاع يتراجع ويتراجع دون أن ينقض أحد على ساؤول نيجويز الذي أتى بالكرة من منتصف الملعب وتخطى أكثر من خمسة لاعبين دون ضغط واضح.

فضل بايرن التسديد تارة عن طريق ديفيد ألابا، ولكن القائم قال لا.

أتليتكو لم يضغط على حامل الكرة. أمامه اثنين من لاعبي الفريق دون أن يقف أمامه أو يشتته أحدهما.

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عاد بايرن ميونيخ للتسديد على المرمى كحل للتكتل الدفاعي والقصور التي ظهرت عليه طريقة الفريق في التمرير للوصول لمنطقة جزاء أتليتكو، عن طريق أرتورو فيدال لكن من دون جدوى مع تألق يان أوبلاك، وأيضا من دون ضغط لكتيبة الروخيبلانكوس على مسدد الكرة.

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