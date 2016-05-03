بس تاخد القرار.. 7 نصائح للإقلاع عن التدخين

تدخين السجائر من العادات الضارة التى ابتلى بها مئات ملايين الأشخاص حول العالم، فهى تسبب أكثر من 26 مرضًا وفقًا لآخر الأبحاث الطبية، مثل: السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسى، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح الرائعة التى تساعدك فى الإقلاع عن تدخين السجائر، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بصحيفة "ذى ميرور" البريطانية وتشمل:

1.الرياضة: أكدت الأبحاث الطبية أن ممارسة الأنشطة البدنية متوسطة الشدة يساهم فى الحد من الشعور بالرغبة فى تدخين السجائر.

>2.اطلب الدعم من أسرتك وأصدقائك وعائلتك وكل المحيطين بك، حيث سيساهم ذلك فى تحفيزك خلال مسيرة الإقلاع عن التدخين.

>3. غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بشكل منتظم يساهم فى الحد من رغبتك فى تدخين السجائر.

>4.ابتعد عن العادات والمثيرات التى تحفزك تجاه تدخين السجائر مثل تناول المشروبات الغازية أو تناول أكلة معينة.

>5.تناول الخضراوات والفواكه قبل التدخين مباشرة سيجعل مذاق السجائر سيئًا للغاية وسيحد من رغبتك فى تدخينها.

>6.كافئ نفسك حال نجاحك فى الإقلاع عن التدخين، واستخدم الأموال التى وفرتها فى القيام بأحد الأشياء التى تجعلك تشعر بالسعادة والفرح.

>7.استشر الصيدلى الخاص بك حول أفضل الوسائل التى ستساعدك فى الإقلاع عن التدخين.

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