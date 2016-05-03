مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارة بجرار زراعى فى كفر الزيات

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم على طريق " طنطا - كفر الزيات" بين سيارة ملاكى وجرار زراعي .

كان اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق " طنطا - كفر الزيات"، انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكى بجرار زراعى أسفر عن مصرع "أحمد القيعى" 29 عاما، قائد السيارة الملاكى، وإصابة 3 آخرين.

تم نقل المصابين لمستشفى المنشاوى العام بمدينة طنطا، والتحفظ على جثة المتوفى بمستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة للتحقيقات.