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اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و14 آخرين فى "أحداث البحر الأعظم"

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اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و14 آخرين فى "أحداث البحر الأعظم" اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و14 آخرين فى "أحداث البحر الأعظم"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين من بينهم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباسم عودة وزير الأسبق، على حصولهم على حكم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومتهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم. وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية حضوريًا كلا من "محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، صفوت حجازى، الحسينى عنتر محروس، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد".

وجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى ارتكاب أحداث العنف التى وقعت فى منطقة البحر الأعظم.

15 مايو.. نظر إعادة محاكمة بديع و14 آخرين فى قضية "أحداث البحر الأعظم"

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مصر 365

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