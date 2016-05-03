السيطرة على حريق داخل شقة بطنطا دون وقوع إصابات

سيطرت الحماية المدنيه على حريق فى شقة داخل عقار بشارع طه الحكيم بمدينة طنطا فى محافظة الغربية دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بنشوب حريق داخل شقة بعقار بشارع طه الحكيم أول طنطا وانتقلت 4 سيارات مطافى وتمت السيطرة على النيران دون حدوث إصابات، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربى وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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