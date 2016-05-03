أخبار عاجلة

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء -
"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر -
مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا -
اللقطات الأولي لوصول ضحايا تفجير طنطا لمعهد ناصر -
كشف بأسماء الشهداء ولحظات وصول الجثامين للمستشفى الجامعي بطنطا -
السويد: الموقوف للاشتباه بتنفيذه اعتداء ستوكهولم طالب اقامة رفض طلبه -
"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا -
الأخبار - مراسل dmc عوض الغنام من أمام مجلس الوزراء يكشف أخر المستجدات فى إنفجار مارجرجس -
الأخبار - كمال ريان : رئيس الوزراء سيتم ملاحقة كل من ساعد في التحريض والتخطيط في هذا العمل الإرهابي -
تشكيلي الداخلية والنصر للتعدين في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف سوهاج تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله

Google+ Print
أوقاف سوهاج تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله أوقاف سوهاج تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله
قال الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، إن المديرية تحتفل اليوم الثلاثاء بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، بحضور الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأضاف الشيخ اللاوى أن الاحتفال يشمل تلاوة قرآنية للشيخ أحمد أبو دوح مفتش أول بمديرية الأوقاف وكلمة للشيخ زين العابدين عبد اللطيف على المستشار الدينى للمحافظة، وكلمة للأوقاف يلقيها الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وكلمة للأزهر الشريف يلقيها الشيخ محمد عبدالعزيز محمود مفتش أول بالوعظ بمديرية الاوقاف بسوهاج.


>"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة بعنوان "سماحة الإسلام فى المعاملة مع الآخرين"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365