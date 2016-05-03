أوقاف سوهاج تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله

قال الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، إن المديرية تحتفل اليوم الثلاثاء بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، بحضور الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأضاف الشيخ اللاوى أن الاحتفال يشمل تلاوة قرآنية للشيخ أحمد أبو دوح مفتش أول بمديرية الأوقاف وكلمة للشيخ زين العابدين عبد اللطيف على المستشار الدينى للمحافظة، وكلمة للأوقاف يلقيها الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وكلمة للأزهر الشريف يلقيها الشيخ محمد عبدالعزيز محمود مفتش أول بالوعظ بمديرية الاوقاف بسوهاج.

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