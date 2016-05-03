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زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بالشرقية تكشف تعطل الأجهزة بمستشفى أبوحماد وغياب أطباء

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زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بالشرقية تكشف تعطل الأجهزة بمستشفى أبوحماد وغياب أطباء زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بالشرقية تكشف تعطل الأجهزة بمستشفى أبوحماد وغياب أطباء
أعرب الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن استياءه الشديد من تدنى مستوى الخدمة الطبية بمستشفى أبوحماد المركزى، و عدم وجود صيانة للأجهزة وتعطلها منها جهاز الأشعة، و قرر تحويل طفلين حالتهما حرجة من قسم الحضانات إلى مستشفيات اخرى، للاستكمال علاجهما.

ذلك فى زيارة مفاجئة له فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، رافقة فيها الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، تقرر استدعاء فريق صيانة من المديرية للاصلاح الجهزة الطبية المعطلة.

كما تفقد وكيل الوزارة، مستشفي القرين المركزى عقب ذلك، واكتشف غياب أطباء قسم الطوارئ جميعهم فيما عدا، واحد و تقرر نقلهم .

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