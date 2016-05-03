وكيل "صحة الشرقية" يتفقد حالة مصابى تصادم طريق القاهرة الإسماعيلية

تفقد الدكتور محمد سرحان، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حالة مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسماعيلية والمحتجزين بمستشفي التأمين الصحي بالعاشر، رافقه الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محى عزت مدير عام إدارة الرعاية الأساسية والشئون الوقائية.

كانت غرفة الطوارئ بالمديرية، تلقت إخطارا بإنقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عنه وفاة 3 مصابين بموقع الحادث وإصابة 19 مصابا، تم نقل 8 مصابين إلى مستشفي التأمين بالعاشر وتوفى أحدهم فور وصوله استقبال المستشفى، كما تم عمل الإسعافات الأولية للمصابين وتم تحويلهم إلى مستشفى جامعة الزقازيق بالإضافة إلى نقل11 مصابا إلى مستشفى جامعة الإسماعيلية من مكان الحادث .

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