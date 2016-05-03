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الجبير يبحث مع كيري ودي ميستورا الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في سورية

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الجبير يبحث مع كيري ودي ميستورا الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في سورية الجبير يبحث مع كيري ودي ميستورا الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في سورية

    التقى وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في جنيف امس ، معالي وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية، وسبل دفع الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة السورية وفق مبادئ جنيف1، كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية ومستجداتها.

كما التقى الجبير في جنيف امس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية وسبل دفع الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة السورية وفق مبادئ (جنيف 1).

حضر اللقائين سمو وكيل الوزارة لشؤون المعلومات والتقنية الأمير محمد بن سعود بن خالد ، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري.

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