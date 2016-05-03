ولي ولي العهد يـرأس اجتماع المجلس الاقتصادي

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

من جانب آخر تلقى سموه اتصالاً هاتفياً أمس من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة تحضيرات مجلس التنسيق السعودي - الأردني.