ولي العهد يتسلم دعوة من ميركل لزيارة برلين

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، دعوة لزيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

قام بتسليم الدعوة لسمو ولي العهد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بوريس روغة خلال استقبال سموه له بديوان وزارة الداخلية أمس.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

من ناحية أخرى، بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، مع سفير جمهورية إيطاليا المعين لدى المملكة لوكا فيراري الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات لما فيه صالح البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد أمس لسفير جمهورية إيطاليا في مكتب سموه بديوان وزارة الداخلية.