طيران العراق والتحالف الدولى ينفذان 64 طلعة للاستطلاع والنقل واستهداف داعش

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 64 طلعة جوية متنوعة للنقل والاستطلاع ودعم القوات البرية، واستهداف مواقع وآليات تنظيم (داعش) الإرهابى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن القوة الجوية العراقية نفذت 6 طلعات جوية وطيران الجيـش 40 طلعة جوية شملت حماية الزائرين لمرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم فى بغداد، والنقل والاستطلاع المسلح واستهداف "داعش" وآلياته، مما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين فى جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 18 غارة استهدفت مواقع "داعش" فى مناطق متفرقة بالعراق أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير وحدات تكتيكية ومركز مالى وأنفاق مواقع قتالية و12 زورقًا للتنظيم.

وقصف طيران التحالف بناءً على معلومات استخبارية موقعا به صواريخ كاتيوشا فى منطقة الكسك قرب الموصل، مما أسفر عن مقتل 4 إرهابيين وتدمير منطقة تجمع لداعش، كما قتل طيران التحالف اثنين من الإرهابيين حاولا تفخيخ جسر يقع قرب قرية "بشير" جنوبى كركوك.